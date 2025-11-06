DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.078 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1541 +0,4%Öl63,03 -0,8%Gold3.985 +0,1%
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

06.11.25 18:00 Uhr
Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit in Rot.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,94 Prozent auf 23.044,75 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,164 Prozent schwächer bei 23.461,29 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23.499,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23.016,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.469,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,79 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.941,67 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 21.169,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.983,47 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19,52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.019,99 Punkte. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit NetScout Systems (+ 10,98 Prozent auf 30,31 USD), AAON (+ 10,24 Prozent auf 103,03 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 7,84 Prozent auf 205,30 USD), MKS Instruments (+ 7,64 Prozent auf 150,61 USD) und Scientific Games (+ 7,16 Prozent auf 78,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cogent Communications (-33,52 Prozent auf 25,46 USD), American Superconductor (-32,45 Prozent auf 40,14 USD), DXP Enterprises (-18,03 Prozent auf 100,01 USD), Sangamo Therapeutics (-17,03 Prozent auf 0,46 USD) und Harvard Bioscience (-14,76 Prozent auf 0,50 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18.843.835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,195 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,85 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

