Analystenstimme

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy hochgestuft und das Kursziel drastisch angehoben.

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau , mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy .

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung