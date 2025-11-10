DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
Vorläufige Zahlen

Stabilus-Aktie: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch

10.11.25 07:33 Uhr
Stabilus-Aktie: Gewinn-Kollaps bei Stabilus! Auto-Flaute und Zölle treffen hart | finanzen.net

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat im vergangenen Geschäftsjahr mit der Schwäche der Autoindustrie und den Folgen der US-Zollpolitik zu kämpfen gehabt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
20,75 EUR 0,45 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz blieb mit 1,3 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert, wie das SDAX-Unternehmen Stabilus SE auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag in Koblenz mitteilte. Dabei wurde der Spezialist für Gasdruckfedern insbesondere durch die Region Asien-Pazifik gebremst, in der die Folgen der erhöhten US-Zölle in der Automobilindustrie deutlich durchschlugen und für Preisdruck sorgten. Das hielt auch im vierten Quartal an.

Auch insgesamt verliefen die Geschäfte mit der Energie-, Bau- und Autoindustrie im Geschäftsjahr (Ende September) schwächer. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um gut 9 Prozent auf 142,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um einen Prozentpunkt auf 11,0 Prozent zurück. Unter dem Strich fiel der Gewinn deutlich von 72 Millionen Euro vor einem Jahr auf 24,2 Millionen Euro. Als Grund nannte das Unternehmen insbesondere Rückstellungen für das im September ausgerufene Sparprogramm. Die Jahreszahlen lägen im Rahmen der eigenen Prognose, hieß es weiter.

KOBLENZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Stabilus

Nachrichten zu Stabilus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stabilus SE OutperformBernstein Research
19.09.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
05.08.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
