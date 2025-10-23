DAX 23.925 +1,5%ESt50 5.648 +1,5%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 14,48 +4,8%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.614 +1,0%Euro 1,1568 +0,1%Öl 64,13 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz des Autozulieferers habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,05 €		 Abst. Kursziel*:
75,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,71%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

09:41 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stabilus Outperform Bernstein Research
19.09.25 Stabilus Buy Warburg Research
05.08.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

dpa-afx Vorläufige Zahlen Stabilus-Aktie zieht an: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch Stabilus-Aktie zieht an: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich freundlich
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Stabilus SE initiates transformation program to boost long-term competitiveness
EQS Group EQS-Adhoc: Stabilus SE adopts a transformation program to strengthen its long-term competitiveness and expects Group profit below market expectations; guidance confirmed
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
