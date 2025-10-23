Stabilus Aktie
Marktkap. 505,12 Mio. EURKGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz des Autozulieferers habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Overweight
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,05 €
|Abst. Kursziel*:
75,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,71%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|09:41
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
