Expertenstimme

SUSS MicroTec-Aktie: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an

10.11.25 07:38 Uhr
Kursziel fast verdoppelt! Jefferies sieht Mega-Chance bei SUSS MicroTec-Aktie | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
33,10 EUR 2,18 EUR 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beim Chipausrüster (SUSS MicroTec sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

