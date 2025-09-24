DAX23.400 -1,1%ESt505.419 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Kontron im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verliert am Mittag

25.09.25 12:07 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verliert am Mittag

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 27,76 EUR.

Kontron
27,50 EUR -0,66 EUR -2,34%
Die Kontron-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 27,76 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 27,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,18 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 63.525 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 45,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,850 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
