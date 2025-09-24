MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Drohender Shutdown schürt Nervosität
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag kleine Kursverluste zum Handelsauftakt ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas leichter. Händler sprechen von Zurückhaltung vor anstehenden Inflationsdaten. Zur Nervosität der Anleger trage auch der drohende "Shutdown" bei, also die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen zum 1. Oktober für den Fall, dass sich der US-Kongress nicht mehr rechtzeitig auf einen Haushalt einigt. Das Weiße Haus hat für diesen Fall schon Massenentlassungen angedroht.
Konjunkturseitig stieg der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im August um 2,9 Prozent, während Volkswirte einen Rückgang um 0,4 Prozent vorhergesagt hatten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen in der Vorwoche wider Erwarten deutlich zurück. Das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals stieg in dritter Lesung stärker als zunächst gemeldet. Etwas später folgen noch die Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser. Das eigentliche Highlight der Woche, der PCE-Index für die persönlichen Konsumausgaben, wird jedoch erst am Freitag veröffentlicht. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank.
Geschäftszahlen hat der Klebstoffhersteller HB Fuller vorgelegt. Die Aktie verliert vorbörslich 2,1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang gemeldet und das obere Ende des Prognosekorridors für den Jahresgewinn gesenkt hat.
Nach der Ankündigung von Wandelanleihen geht es mit der Aktie des Autoverleihers Hertz Global um 2,4 Prozent nach oben.
Intel gewinnen weitere 2 Prozent. Sie profitieren weiter von einem Bloomberg-Bericht, wonach der Chiphersteller mit der Bitte um ein Investment an Apple herangetreten ist. Erst kürzlich hat Nvidia mitgeteilt, dass sie 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller investieren werde.
Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach den durchweg positiven Konjunkturdaten an. Die Zehnjahresrendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Der Goldpreis erholt sich leicht nach den Gewinnmitnahmen des Vortags, kommt aber von seinen Tageshochs zurück. Marktteilnehmer verweisen auf die steigenden Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall weniger attraktiv machen. Die Befürchtung eines Überangebots lässt derweil die Ölpreise leichter tendieren.
===
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 19:19 % YTD
EUR/USD 1,1703 -0,3% 1,1740 1,1739 +13,3%
EUR/JPY 174,64 -0,0% 174,67 174,64 +7,2%
EUR/CHF 0,9348 +0,1% 0,9335 0,9338 -0,6%
EUR/GBP 0,8739 +0,1% 0,8729 0,8732 +5,5%
USD/JPY 149,23 +0,3% 148,79 148,77 -5,4%
GBP/USD 1,3392 -0,4% 1,3449 1,3443 +7,5%
USD/CNY 7,1189 +0,0% 7,1185 7,1204 -1,3%
USD/CNH 7,1363 -0,0% 7,1370 7,1384 -2,7%
AUS/USD 0,6564 -0,3% 0,6581 0,6581 +6,4%
Bitcoin/USD 111.401,30 -1,7% 113.350,20 113.355,70 +20,0%
ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 63,90 64,39 -0,8% -0,49 -10,1%
Brent/ICE 68,87 69,31 -0,6% -0,44 -7,6%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 3.739,47 3.736,30 +0,1% 3,17 +42,4%
Silber 44,60 43,91 +1,6% 0,69 +51,9%
Platin 1.287,16 1.257,29 +2,4% 29,87 +43,6%
Kupfer 4,80 4,81 -0,3% -0,01 +16,8%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 08:44 ET (12:44 GMT)
Übrigens: H. B. Fuller und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf H. B. Fuller
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf H. B. Fuller
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen