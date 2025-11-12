Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Intel im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 37,91 USD.

Die Intel-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 37,91 USD. Die Intel-Aktie legte bis auf 38,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 37,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.094.317 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,50 USD.

Am 23.10.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach -3,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Intel-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,325 USD je Aktie.

