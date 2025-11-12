DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.847 -1,1%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,62 -3,9%Gold4.195 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kursentwicklung

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

12.11.25 22:32 Uhr

12.11.25 22:32 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels | finanzen.net

Am Mittwochabend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
220,85 EUR 14,30 EUR 6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Analog Devices Inc.
202,75 EUR 3,61 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
4.357,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
182,14 EUR 2,10 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
63,80 EUR 2,11 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
162,94 EUR -8,96 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
51,30 EUR 1,22 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
26,90 EUR -0,55 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
166,74 EUR -0,80 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
157,28 EUR -8,86 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
181,02 EUR -7,30 EUR -3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,29 EUR 0,11 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
19,50 EUR -0,14 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
286,05 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.517,3 PKT -16,2 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 25.517,33 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent fester bei 25.662,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.533,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.663,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.389,73 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,390 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.221,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.839,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.070,79 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,00 Prozent auf 258,89 USD), Analog Devices (+ 3,44 Prozent auf 241,44 USD), Cisco (+ 3,14 Prozent auf 73,96 USD), DexCom (+ 2,55 Prozent auf 59,61 USD) und Booking (+ 2,47 Prozent auf 5.175,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Zscaler (-4,29 Prozent auf 317,08 USD), Palo Alto Networks (-3,77 Prozent auf 210,04 USD), Warner Bros Discovery (-3,73 Prozent auf 22,19 USD), Palantir (-3,56 Prozent auf 184,17 USD) und Datadog A (-3,52 Prozent auf 190,89 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.764.701 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,176 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

