Index im Blick

Dow Jones aktuell: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

12.11.25 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones | finanzen.net

Dow Jones-Kurs zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent höher bei 48.254,82 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 47.384,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47.927,96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.015,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 48.431,57 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.479,60 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.08.2025, den Wert von 44.458,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der Dow Jones bei 43.910,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,83 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 3,55 Prozent auf 339,06 USD), Goldman Sachs (+ 3,54 Prozent auf 838,97 USD), Cisco (+ 3,14 Prozent auf 73,96 USD), Nike (+ 1,66 Prozent auf 64,20 USD) und Walt Disney (+ 1,57 Prozent auf 116,65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-1,97 Prozent auf 244,20 USD), Chevron (-1,87 Prozent auf 153,32 USD), Home Depot (-0,82 Prozent auf 318,95 EUR), Apple (-0,65 Prozent auf 273,47 USD) und Amgen (-0,64 Prozent auf 336,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.764.701 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,176 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

