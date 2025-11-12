DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.894 -1,1%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,64 -3,9%Gold4.198 +1,7%
NASDAQ-Handel im Blick

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

12.11.25 22:32 Uhr
So performte der NASDAQ Composite am Mittwoch zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Century Aluminum Co.
25,67 EUR 1,74 EUR 7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
17,40 EUR 0,30 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,88 EUR -0,01 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifecore Biomedical
6,60 EUR 0,30 EUR 4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,91 EUR -0,02 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mind CTI Ltd.
1,10 USD 0,07 USD 6,80%
Charts|News|Analysen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,05 EUR -0,04 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
166,74 EUR -0,80 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
196,52 EUR -6,83 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
5,35 EUR 0,20 EUR 3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PetMed Express Inc.
2,23 EUR 0,08 EUR 3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
43,60 USD -6,45 USD -12,89%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.406,5 PKT -61,8 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,26 Prozent schwächer bei 23.406,46 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,407 Prozent auf 23.563,84 Punkte an der Kurstafel, nach 23.468,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.564,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23.278,30 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,221 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.204,43 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21.681,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19.281,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,40 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Dorel Industries (+ 8,97 Prozent auf 1,17 USD), PetMed Express (+ 7,81 Prozent auf 2,90 USD), Mind CTI (+ 6,80 Prozent auf 1,10 USD), Lifecore Biomedical (+ 6,20 Prozent auf 8,22 USD) und Century Aluminum (+ 6,06 Prozent auf 29,57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Taylor Devices (-12,89 Prozent auf 43,60 USD), Microvision (-11,88 Prozent auf 0,94 USD), Nissan Motor (-10,53 Prozent auf 2,21 USD), Cogent Communications (-10,33 Prozent auf 18,49 USD) und Patterson-UTI Energy (-6,57 Prozent auf 5,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.764.701 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,176 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Century Aluminum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
