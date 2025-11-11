Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Abend auf rotes Terrain

So entwickelt sich Intel

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 37,98 USD abwärts.

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 37,98 USD ab. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 37,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,17 USD. Bisher wurden heute 4.803.508 Intel-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 11,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 115,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 13,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,325 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

