Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 39,18 USD.

Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 39,18 USD. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,53 USD aus. Bei 38,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.322.605 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 8,40 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 54,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,50 USD.

Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,325 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

