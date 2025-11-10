DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.380 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,44 -0,4%Gold4.096 +2,4%
NASDAQ Composite-Entwicklung

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

10.11.25 18:00 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notiert am Montagmittag im Plus.

Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,45 Prozent auf 23.339,11 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,52 Prozent auf 23.354,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23.004,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.481,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.290,05 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.10.2025, mit 22.204,43 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21.450,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Wert von 19.286,78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,05 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD), FreightCar America (+ 11,56 Prozent auf 9,46 USD), AXT (+ 8,56 Prozent auf 10,27 USD), Lattice Semiconductor (+ 7,12 Prozent auf 68,01 USD) und Harvard Bioscience (+ 7,05 Prozent auf 0,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-10,60 Prozent auf 14,26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,54 Prozent auf 3,86 USD), Universal Display (-5,23 Prozent auf 118,40 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,49 Prozent auf 70,25 USD) und Century Aluminum (-3,75 Prozent auf 31,81 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.417.818 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,951 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

