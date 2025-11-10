Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend behauptet
Die Aktie von Intel zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Intel-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 38,11 USD.
Mit einem Wert von 38,11 USD bewegte sich die Intel-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 39,53 USD. Bei 37,97 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.419.145 Intel-Aktien.
Bei einem Wert von 42,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 10,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 115,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 28,50 USD angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intel -3,88 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent auf 13,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,325 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
