Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 gönnte sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 6.850,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,580 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,332 Prozent stärker bei 6.869,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.846,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.869,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.829,62 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,966 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6.552,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.445,76 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.983,99 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,74 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,00 Prozent auf 258,89 USD), Albemarle (+ 6,20 Prozent auf 110,32 USD), United Airlines (+ 5,29 Prozent auf 99,97 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 5,07 Prozent auf 31,32 USD) und Delta Air Lines (+ 4,75 Prozent auf 60,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumen Technologies (-7,57 Prozent auf 8,55 USD), Schlumberger (-4,09 Prozent auf 36,07 USD), Halliburton (-4,03 Prozent auf 26,93 USD), Oracle (-3,88 Prozent auf 226,99 USD) und Palo Alto Networks (-3,77 Prozent auf 210,04 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38.764.701 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,176 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net