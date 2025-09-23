DAX23.595 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.762 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag auf grünem Terrain

24.09.25 12:05 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 28,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
28,10 EUR 0,18 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 28,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 28,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.091 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 45,97 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,850 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 423,83 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Kontron-Aktie profitiert von Analystenlob

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

