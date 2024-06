Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,9 Prozent auf 20,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.107 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 13,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,14 EUR am 22.09.2023. Mit Abgaben von 14,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,63 EUR aus.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 277,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Kontron-Aktie klar höher: Kontron startet Millionenhohes Aktienrückkaufprogramm

Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone