Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 25,38 EUR abwärts.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 25,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 25,32 EUR. Bei 25,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 22.065 Stück.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 40,31 Prozent sinken.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,836 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

