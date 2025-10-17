Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 25,38 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 25,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 25,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 48.738 Stück.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 67,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,836 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren