Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Mittag

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 19,98 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 19,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 19,98 EUR. Bei 19,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.616 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,72 Prozent. Bei 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 16,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,11 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren eingefahren

SDAX aktuell: SDAX fällt zum Start