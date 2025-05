Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Kursabschlägen

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 22,96 EUR.

Das Papier von Kontron befand sich um 09:01 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 22,96 EUR ab. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 22,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.452 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 13,94 Prozent Luft nach oben. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,703 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 385,45 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

