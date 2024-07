Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Kontron-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,78 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 19,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 19,85 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,62 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.005 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (17,14 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,636 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Kontron die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren eingefahren

SDAX aktuell: SDAX fällt zum Start