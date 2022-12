Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Kontron 15,02 EUR

Die Kontron-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 15,05 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie sank bis auf 14,96 EUR. Mit einem Wert von 15,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 58.387 Stück.

Bei 18,40 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,21 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,25 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Kontron am 30.03.2023 präsentieren.

