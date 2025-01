Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 18,36 EUR.

Um 15:49 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 18,36 EUR nach oben. Bei 18,42 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 122.820 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,02 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 17,48 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,688 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Kontron veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

