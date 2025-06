Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 23,64 EUR.

Um 11:39 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 23,64 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,68 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.872 Kontron-Aktien.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 56,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,714 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kontron-Aktionäre freuen

Kontron-Aktie steigt: Kontron sichert sich millionenschweren Auftrag von tschechischer Bahn