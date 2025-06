Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 23,68 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 23,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 23,90 EUR. Bei 23,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.669 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Gewinne von 10,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 56,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,714 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 385,45 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

