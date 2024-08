Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Nachmittag ins Minus

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 16,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 16,64 EUR ab. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,98 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 14.657 Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 40,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,21 EUR am 05.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu

Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen