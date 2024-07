Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

So entwickelt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 19,95 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 19,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 19,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.758 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 14,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,14 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,636 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 03.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

