Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 16,13 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:38 Uhr 0,6 Prozent auf 16,13 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 15,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.498 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). 44,58 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 07.08.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 423,83 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 283,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

