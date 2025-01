Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 19,42 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 19,42 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 19,61 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.897 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Abschläge von 21,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,684 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Kontron-Aktie.

