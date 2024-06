Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag in Rot

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 19,62 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 19,62 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,20 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 21.657 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. 18,86 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 12,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,63 EUR.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

