Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 19,37 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 19,37 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.760 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 17,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,636 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 356,11 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

