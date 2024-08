Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,72 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 16,72 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 16,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.733 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 39,47 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,21 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,05 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,668 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2024 aus.

