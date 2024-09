Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 16,12 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 16,12 EUR zu. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,16 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.818 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,67 Prozent. Am 09.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,60 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 423,83 Mio. EUR im Vergleich zu 283,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

