Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 16,02 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 16,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.399 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2024 auf bis zu 15,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 3,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,668 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

