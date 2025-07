Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 26,14 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:40 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,14 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,18 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.196 Kontron-Aktien.

Am 08.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,15 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,04 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,764 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 356,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 385,45 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Kontron die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron veräußert Modulgeschäft - Gewinn soll in Q2 steigen - Aktie steigt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen