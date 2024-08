Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Mittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 16,69 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 16,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.350 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. 39,72 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 16,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 2,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 423,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne