Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,28 EUR ab.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,28 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,18 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.531 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,72 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 66,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,836 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Kontron die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

