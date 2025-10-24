DAX24.216 ±0,0%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
Blick auf Kontron-Kurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Kontron

24.10.25 12:04 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 25,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,42 EUR 0,10 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 25,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 25,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,66 EUR. Bisher wurden heute 16.887 Kontron-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 14,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 67,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,836 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

