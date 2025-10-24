Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Freitagnachmittag nach

Kontron im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 25,28 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:44 Uhr um 0,9 Prozent auf 25,28 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.191 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 14,72 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit Abgaben von 40,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,836 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

