Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 16,55 EUR abwärts.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 16,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,74 EUR. Zuletzt wechselten 12.656 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 16,21 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 2,05 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

