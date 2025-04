Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,46 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,46 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 21,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.150 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 17,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,733 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 477,14 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kontron-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

