Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 19,66 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 19,66 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,74 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.360 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 14,14 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,684 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 427,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,04 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag stärker

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 5 Jahren verloren