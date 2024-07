Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 19,48 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,48 EUR zu. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,48 EUR. Zuletzt wechselten 411 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,71 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,636 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 03.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 277,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

