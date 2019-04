Carrefour mit Umsatzplus dank guten Geschäften in Lateinamerika

Im Zeitraum Januar bis März sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2,7 Prozent auf 20,02 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch am Unternehmenssitz bei Paris mitteilte.

Insgesamt entwickelte sich das Geschäft in Südamerika erneut gut mit einem Plus auf vergleichbarer Basis von 14,5 Prozent. In Asien gingen die Umsätze wie schon zuletzt zurück; auch in Europa gab es ein Minus. Im Heimatmarkt stieg der Erlös im ersten Quartal hingegen um 1,0 Prozent bei gleichbleibenden Bedingungen. Den Ausblick für das Gesamtjahr und die Ziele bis 2022 bestätigte der Konzern.

Ende Februar hatte Carrefour nach einem Jahresverlust angekündigt, den Sparplan bis 2022 schneller auszuführen. Seinen strategischen Umbau will Konzernchef Alexandre Bompard weiter vorantreiben. Mit dem Umbau reagiert Carrefour auf die veränderten Einkaufsgewohnheiten vieler Kunden. Konkurrenz durch Online-Anbieter und spezialisierte Händler machen dem Konzern das Leben schwer, ebenso wie ein Preiskrieg mit den anderen französischen Supermarkt-Rivalen.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)

