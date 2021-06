Siemens Healthineers schließt Partnerschaft in den USA

Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung für den US-Bundesstaat South Carolina zu verbessern, so die Medizintechnik-Tochter des Siemens -Konzerns. Der Fokus der "Value Partnership" soll auf Innovationen im Gesundheitswesen, die Weiterentwicklung von Mitarbeitern sowie die Verbesserung der Gesundheitsversorgung liegen.

"Durch die Bündelung der Kräfte haben Siemens Healthineers und Prisma Health nun die Möglichkeit, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu erweitern und zu verbessern", sagte David Pacitti, Leiter der Region Amerika bei Siemens Healthineers. Diese Value Partnership mit Prisma Health sei die größte in den USA, so Pacitti.

