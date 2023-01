Continental-Aktie: Continental vereinbart strategische Partnerschaft mit Ambarella

GO

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: Asiens Börsen in Grün -- Amazon kündigt Streichung von mehr als 18.000 Stellen an -- Continental vereinbart strategische Partnerschaft mit Ambarella -- Ryanair, Stellantis im Fokus

BMW muss 2022 leichtes Verkaufsminus in den USA verkraften - trotz starken Schlussquartals. Telekom-Tochter T-Mobile steigert Vertragskundenzahl kräftig. Volkswagen-Tochter AUDI mit Absatzdämpfer in den USA. Portugal leitet Verfahren gegen zwei SYNLAB-Töchter ein. US-Notenbank will laut Fed-Protokoll weiter entschlossen gegen Inflation kämpfen.