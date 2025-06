Continental Aktie News: Continental am Montagmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 75,72 EUR nach.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 75,72 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 75,26 EUR. Bei 76,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.222 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,68 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 3,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,62 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 78,56 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,79 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,91 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein

Continental-Aktie etwas fester: Aumovio sucht neuen Finanzchef - Abspaltung nicht betroffen

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet