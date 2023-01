RWE-Aktie fällt zurück: RWE plant mehrere Solarparks in Griechenland

Die Anlagen sollen bis Ende März 2024 in Betrieb gehen und auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus in der nordgriechischen Region Westmakedonien errichtet werden, wie RWE Renewables in Athen mitteilte. RWE hält 51 Prozent an dem Betreiber, PPC den Rest. Die Gesamtinvestition von 180 Millionen Euro wird zur Hälfte aus EU-Mitteln bezuschusst.

RWE-Papiere fallen via XETRA zeitweise um 1,59 Prozent auf 42,07 Euro zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, Andre Laaks, RWE